По вопросам, жалобам и предложениям граждан, касающимся сферы здравоохранения, в Татарстане работают «Народный контроль», единый круглосуточный телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения РТ, а также интернет-приемная в разделе «Обращения граждан» на сайте Министерства здравоохранения РТ.



Обращение в государственную информационную систему РТ «Народный контроль» можно оставить по адресу https://uslugi.tatar.ru/open-gov. Заявки рассматриваются в течение 10 дней.

Система «Народный контроль» разработана в целях создания механизма общественного контроля, изучения мнения и создания обратной связи с гражданами, мониторинга актуальных проблем населения и формирования единого информационного поля для обсуждения вопросов общественно-политической жизни.

Для приема обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, в том числе доступности обезболивающей терапии, можно обратиться по номеру «горячей линии» 8 (843) 231-20-70.

По вопросам оплаты труда медицинских работников (вопросам повышения заработной платы, нарушения в оплате труда) обращайтесь по номеру 8 (843) 231-79-40. Медицинский работник, обратившийся по телефону «горячей линии», должен сообщить ФИО, свою должность и полное наименование, а также адрес учреждения, в котором работает, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Татарстан.