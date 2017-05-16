Управление Росреестра по Республике Татарстан проинформировало, что у каждого есть возможность принять дополнительные меры, которые помогут обезопасить недвижимость от неправомерных действий третьих лиц. Одна из таких мер - запрет на регистрацию права без личного участия собственника.



Чтобы его наложить, необходимо обратиться в Управление Росреестра по РТ и написать заявление, где будет указано, что любая процедура с недвижимостью заявителя возможна только при его личном участии. Информация об этом вносится в Единый государственный реестр прав, по которому специалисты Росреестра по Республике Татарстан проверяют юридическую чистоту недвижимости перед тем, как зарегистрировать по ней сделку.

Таким образом, если кто-либо попытается посягнуть на чужую недвижимость, он получит, что называется, от ворот поворот, а собственник получит уведомление о том, что кто-то намеревался совершить операции с его недвижимостью. Особенно это интересно тем, кто, например, надолго уезжает или проживает не по месту нахождения объекта недвижимости. Всего с начала 2017 года Управлением Росреестра по Республике Татарстан принято 1441 заявление о запрете регистрации права без личного участия собственника.

Кстати, аннулировать запись в Едином государственном реестре прав о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника можно будет только по заявлению самого собственника, напоминают в пресс-службе ведомства.