Ночные рейды по профилактике безнадзорности, беспризорности, пресечению преступлений и административных правонарушений подростками для сотрудников отделения по делам несовершеннолетних - плановое мероприятие. В один из таких рейдов вместе со стражами порядка отправилась корреспондент «КВ».

Сегодня нам предстоит, говоря профессиональным языком стражей порядка, отрабатывать территорию обслуживания отдела полиции №3 «Зареченский» УМВД России по городу Казани.

Кировский район города отличается своими масштабами, поэтому сотрудники полиции делятся на три группы и разъезжаются по своим участкам, где им предстоит следить за общественным порядком, совершать обход семей, состоящих на учете в полиции, и навещать осужденных несовершеннолетних.

Вместе с начальником ОПДН ОП №3 «Зареченский» УМВД России по городу Казани Натальей Моряшовой, старшим инспектором Снежаной Даниловой, участковым уполномоченным Денисом Давыдовыми и тремя членами молодежной организации содействия правоохранительным органам «Форпост» мы едем на улицы Фрунзе и Светлая.

Отправляемся по адресу, где проживает семья, состоящая на учете в полиции. По словам Натальи Моряшовой, в семье два несовершеннолетних мальчика, а их родители злоупотребляют алкоголем.

- А почему же их не лишают родительских прав? - интересуюсь я.

- Это крайняя мера. Мы стараемся всем родителям давать шанс на исправление. Однако с начала года уже трое из-за злоупотребления спиртными напитками были лишены родительских прав, - объясняет подполковник полиции Наталья Моряшова.

Приехав по адресу, звоним в домофон, однако в ответ тишина…

- Спят, наверное, - говорит Снежана Данилова.

Звоним по номеру домашнего телефона. В трубке раздается сонный женский голос. Убедившись, что в семье в этот вечер все спокойно, отправляемся по другому адресу, где живет осужденный несовершеннолетний.

Пока шли, Снежана Данилова рассказала, что во время службы часто сталкивается с грубостью и хамством взрослых. Дети, видя такое поведение родителей, со временем начинают им подражать, что только усложняет работу.

Входную дверь открывает высокий худощавый юноша, по которому даже не скажешь, что год назад он совершил кражу из магазина - вместе с другом украл шампунь. По решению суда за свое преступление 17-летний молодой человек понес наказание - 2 года условно.

- Почему не приходишь в отдел отмечаться? - интересуется у парня Снежана Данилова.

- На работу устроился, времени нет, - отвечает юноша.

- По образованию, поваром? - спрашивает старший инспектор.

- Нет, не берут. На завод пошел, - сухо отвечает парень.

- А чем после работы занимаешься? - продолжает разговор Данилова.

- Ворую, - со смехом отвечает юноша.

Примечательно, что в основном инспекторами по делам несовершеннолетних работают женщины с педагогическим образованием, умеющие находить общий язык с детьми.

Убедившись, что молодой человек встал на путь исправления и даже устроился на работу, идем дальше.

Обход территории меньше всего напоминает вечернюю прогулку - еле успеваю за инспекторами. Под особым наблюдением у отделения по делам несовершеннолетних места, где любит по вечерам собираться молодежь: территории детских садов, школ, хоккейные коробки.

Мы прошли не один километр, но нам так и не встретились несовершеннолетние. Лишь изредка между старенькими хрущевками на малоосвещенных улицах встречались вполне взрослые прохожие.

- У нас относительно спокойный район, больше всего детей в ночное время гуляет в центре города, - объясняет Наталья Моряшова. - Наш район всегда считался промышленной зоной Казани. Здесь ведь нет крупных торговых центров, клубов, баров, поэтому и нет молодежи.

Неожиданно на нашем пути возникают два парня, которым явно меньше 18 лет. А время уже близится к полуночи. Оказалось, эти молодые люди не раз попадались сотрудникам ОПДН, поэтому Моряшова и Данилова знают их в лицо.

- Мне есть 18 лет, а это мой двоюродный младший брат. Мы идем домой, - объясняет один из парней.

- Согласно закону несовершеннолетний может находиться в общественных местах после 22.00 только в сопровождении родителей или законных представителей, а ты к этой группе лиц не относишься, - объясняет Снежана Данилова.

Дом юного правонарушителя находился поблизости, однако в квартире никого из родителей не оказалось. Пока Наталья Моряшова звонит матери несовершеннолетнего, Снежана Данилова оформляет протокол на ребенка. После звонка инспектора мама молодого человека прибежала домой. По факту правонарушения подростка Данилова берет с нее письменное объяснение.

Все оставшееся время дежурства прошло спокойно - во дворах домов стояла тишина, а по улицам гуляла молодежь старше 18 лет.

Так без всплеска криминальной активности прошел один из ночных рейдов сотрудников ОПДН. Похоже, слаженная работа и регулярная профилактика приносят свои результаты.