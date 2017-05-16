В Казани подвели итоги республиканского конкурса лучших родительских комитетов «Секреты дружного класса». Победители рассказали об участии в конкурсе и секретах победы.

По итогам конкурса в направлении «Здоровый образ жизни» 1-е место заняла гимназия №37 Авиастроительного района Казани. Корреспондент «КВ» встретилась с родительским комитетом 5б класса 37-й гимназии, чтобы узнать их секрет победы.

- Первым этапом конкурса был школьный. Он состоялся в феврале. На этом этапе нужно было представить класс. Мы сделали альбом класса, в котором рассказали обо всех наших совместных мероприятиях. Вот, например, не так давно мы провели вечер Габдуллы Тукая, - показывает альбом с фотографиями председатель родительского комитета Гульнара Галяутдинова.

Все работы на конкурс родительский комитет решил сделать в едином стиле - греческом, так как, по словам родителей, классный руководитель Эльза Атлашкина является учителем истории, им хотелось обратить внимание жюри на это. Например, одной из первых работ для конкурса стал альбом, в котором родители представили фото каждого ученика и гимн класса. Альбом выполнен вручную, в виде древнего замка.

Как отметила завуч по воспитательной работе Валентина Копылова, родительский комитет 5б класса уже был готов к конкурсу, так как он является очень активным и постоянно помогает детям с творческими проектами с первого класса.

- Данный родительский комитет систематически вел работу с детьми. То, что они выступили на республиканском конкурсе, стало неким подведением итогов всей их работы. Родители помогают детям на каждом празднике, участвуют в украшении класса. Вся школа каждый раз с нетерпением ждет их оформление класса - вот насколько творчески они подходят ко всем мероприятиям, - подчеркнула Валентина Копылова.

- Мы сделали для следующего этапа конкурса еще одну газету, - продолжает свой рассказ об участии в конкурсе Гульнара Галяутдинова. - Здесь мы представили историю нашего класса в шутках и стихах. Она также выполнена в греческом стиле.

В финале конкурса участвовали родительские комитеты из 50 школ. А в направлении «Здоровый образ жизни» - 14. Там мы представили не только все работы, но и личные достижения наших детей. Посовещавшись, мы решили, что если будем защищать наш проект в стандартной форме - в виде рассказа и презентации, то у нас не будет шанса занять призовое место. Поэтому мы постарались сделать все артистично и театрально - со стихами, песнями и танцами.

- Кстати, все стихи сочинила классная руководительница наших детей, - добавила мама из родительского комитета Наталья Хрущева.

Мамы родительского комитета признались, что когда они приехали на конкурс и увидели уровень подготовленности районных родительских комитетов, то даже не надеялись получить призовое место. Но их работу оценили по достоинству.

- Мы увлеклись этим очень сильно, но зато получили желаемый результат. На сцене нас было 12 человек, остальные помогали с декорациями: кто-то делал газету, кто-то альбом. А еще для конкурса мы собрали портфолио, в котором представили достижения наших детей и фотографии совместного времяпрепровождения. Например, вот здесь мы на веселых стартах, - показывают на фотографии мамы детей 5б.

А еще активное участие в жизни класса принимают не только мамы, но и папы. По словам мам, папы понимающе отнеслись к тому, что по вечерам они собирались в школе и готовились к конкурсу.

- Наверное, во многом благодаря нашим артистичным папам мы взяли призовое 1-е место, - добавили мамы родительского комитета.

Организаторы конкурса не ожидали, что в финале останется 50 команд, а от каждой команды будет по 20 и более человек.

- Нам выделили маленький стол, но мы подготовились заранее и привезли с собой еще один, так как понимали, что для представления всех наших работ одного нам не хватит. Когда мы презентовали работы, в коридоре стояла полнейшая тишина, все внимательно слушали. У нас все было в стихах: ничего не упустили и обо всем рассказали. После этого конкурса мы открыли в себе много разных талантов, - признались представители родительского комитета.

Однажды с родительским комитетом случилась такая забавная история. Все вместе они решили очистить площадку от строительного мусора и посадить цветы, а потом администрация школы попросила сделать это и родительские комитеты других классов. Одна родительница даже шутя им сказала: «Откуда вы взялись на наши головы? Из-за вас и нам надо сейчас сажать».

Родители детей 5б не только активные, но еще и очень общительные. Перед 9 Мая они попросили дать им адрес ветерана войны, чтобы можно было сходить вместе с детьми к нему в гости и поздравить с праздником.

- Родители подают детям пример, какими надо быть. Также они участвовали в акции «Бессмертный полк». Работа по формированию уважительного отношения к таким вещам у родительского комитета очень развита, - сказала завуч Валентина Копылова.

На вопрос о дальнейших совместных мероприятиях родителей и детей классный руководитель 5б Эльза Атлашкина ответила, что сейчас в планах совершить велосипедную прогулку на озеро Лебяжье и устроить пикник. Также в этом месяце ребята посетят музеи, аквапарк.

- Мы все время стараемся выходить вместе с детьми на свежий воздух. Зимой вот, например, всем классом вместе с родителями ходили кататься на коньках, недавно выходили кататься на велосипедах и роликах. С нами были даже дедушки и бабушки, - рассказала она.

Ребята 5б класса получили возможность посетить музеи республики, сходить на чемпионат России по плаванию, который не так давно состоялся во Дворце водных видов спорта в Казани. За призовое место детям вручили билеты в аквапарк и множество других призов и подарков.

Не зря призовое 1-е место досталось родительскому комитету гимназии №37. Таких внимательных и активных родителей еще надо поискать. Напоследок они сказали: «Мы никогда не сидим без дела. Всегда стараемся помогать нашим детям в школьном творчестве. И мы будем делать это, пока есть такая возможность. Наверное, в этом и заключается наш секрет победы».