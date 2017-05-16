Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев провели в Москве встречу, на которой были рассмотрены вопросы ликвидации ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк». По результатам встречи принят ряд важных решений.



Для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур, включая организацию торгов, реализацию имущества банка, выбор электронной площадки, установление справедливой цены реализации, создается совместная рабочая группа из представителей органов исполнительной власти Республики Татарстан и представителей Агентства по страхованию вкладов. Среди основных направлений деятельности данной рабочей группы - взаимодействие с кредиторами с целью включения в реестр страховых выплат АСВ, взаимодействие с кредиторами в ходе конкурсного производства, взаимодействие по работе с имуществом и информационное сопровождение.

Также достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка - физических лиц и представителей предпринимателей. Данное решение позволит провести конкурсные процедуры под пристальным контролем со стороны заинтересованных лиц и общественности.

В дополнение сотрудники Агентства по страхованию вкладов примут участие в последующих заседаниях рабочей группы по вопросам предпринимателей - клиентов ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», созданной Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и возглавляемой министром экономики Республики Татарстан Артемом Здуновым, и ответят на вопросы представителей малого и среднего предпринимательства.