Столица Татарстана в девятый раз примет Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), ставший за последние годы главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств.



Ожидается, что в этом году на саммит приедет вдвое больше гостей, сообщила вчера руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в ходе брифинга в Доме Правительства РТ. Мероприятие с каждым годом набирает обороты. В 2009 году площадка стартовала как Международный саммит исламского бизнеса и финансов с аудиторией 250 человек.

За последние два года работы Агентство инвестиционного развития республики, по словам руководителя профильного ведомства, вывело количество участников KazanSummit с 300 до 2 тысяч, количество стран-участников - с 15 до 51, а уровень ВИП-гостей достигает самых высоких мировых стандартов. Что характерно для этого саммита, в этом году организаторы сконцентрировались на деловой части форума, в отличие от прошлых лет. Как признается Талия Минуллина, ей бы хотелось, чтобы это было мероприятие не политического характера, а деловое, где встречаются предприниматели, поэтому на саммит были приглашены международные банки и инвесторы, передает «Татар-информ».