Рабочее совещание по вопросу развития территории Ново-Татарской слободы и реализации проекта «Казанский финансовый район» провел в понедельник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Алексей Песошин отметил, что в настоящее время в Казани ведется серьезная работа по развитию городской инфраструктуры. Разработка нового генерального плана предполагает освоение свободных территорий внутри города, вынос из центра промышленных предприятий и обновление территорий, на которых они были расположены, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Реализация проекта «Казанский финансовый район» предусматривает комплексную реновацию Ново-Татарской слободы с выводом складских помещений и промышленных производств за территорию города. На данной площадке планируется создать новый бизнес-центр Казани с сохранением исторических, культурных и природно-рекреационных объектов.

«Работы по подготовке концепции велись управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Казани совместно с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом и малазийско-российским консорциумом», - сказал Алексей Песошин.

Он напомнил, что ранее малазийские проектировщики ознакомились с площадкой Ново-Татарской слободы, посетили промышленные объекты, изучили вопросы инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, проанализировали экономический потенциал территории.