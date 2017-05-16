В Министерстве культуры Татарстана прошла конференция «Роль и место национально-культурных автономий в гармонизации межэтнических отношений в регионах России».

Круглый стол провел председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. «Органы государственной власти Республики Татарстан понимают и ведут в правильном направлении наши усилия в сфере национальных отношений. То, что сегодня здесь проходит большая научно-практическая конференция, свидетельствует о том, что место проведения этой конференции выбрано не случайно», - констатировала председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

От Федерального агентства по делам национальностей выступил заместитель руководителя Михаил Ипатов. «Мониторинг, который осуществляет агентство, показывает снижение в стране уровня социальной напряженности на этнической почве.

Так, опрос показал, что 93 процента жителей России в течение последнего года не отмечали неприязненного отношения к себе по национальному признаку», - заявил он. Представитель ведомства отметил, проведение подобного рода исследований стало возможным благодаря государственной программе «Реализация государственной национальной политики», сообщает ИА «Татар-информ».

Позднее со своими докладами выступили представители других республик. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев отметил, что развивать свою культуру можно лишь в том случае, если ты поддерживаешь другие. «Когда шла речь о том, зачем изучать татарский язык, я всегда и везде выступал, - сказал он. - Любой чувашский ребенок должен знать четыре языка: русский, татарский, чувашский и еще иностранный. Тогда народ будет жить и развиваться».