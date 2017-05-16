13 мая Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в XVII федеральном Сабантуе, который прошел в городе Астрахани на территории Центрального стадиона.

Перед началом официального открытия праздника Рустам Минниханов и губернатор Астраханской области Александр Жилкин осмотрели выставку-ярмарку народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. Гостям представили различные изделия ручной работы из древесины, кожи, стекла, образцы татарской национальной одежды. В ходе осмотра экспозиций Рустам Минниханов рассказал Александру Жилкину о традиционных для татар промыслах, сообщает пресс-служба Президента РТ.

У входа на главную площадку праздника майдан почетных гостей встречали представители 44 регионов России, приехавшие в Астрахань для участия в Сабантуе.

Выступая на сцене, Рустам Минниханов поприветствовал всех гостей праздника и поблагодарил руководство области за поддержку и помощь в организации федерального Сабантуя.

«Астраханская область - многонациональный регион, где мирно соседствуют представители сотен народов и конфессий. Здесь проживает очень много татар. А Сабантуй - это тот праздник, который показывает самобытность татарского народа», - сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов сообщил, что в этом году Сабантуй будет проведен в 59 регионах России и 32 зарубежных странах. «Федеральный Сабантуй в Астрахани проходит уже во второй раз. Это знаковое событие. Я искренне поздравляем вас с этим добрым праздником», - добавил он.

Александр Жилкин отметил, что Татарстан и Астраханскую область объединяют крепкие дружеские связи. «У нас особые отношения, кровные, родственные. Сабантуй является праздником плуга, праздником труженика, объединяющим всех людей. Для нас большая гордость, что это событие проходит именно у нас в год 300-летия образования Астраханской губернии», - подчеркнул он.

Рустам Минниханов высоко оценил уровень организации Сабантуя. «Очень гостеприимный регион. Мероприятие организовано в самом центре города, чисто, удобно, предусмотрены все меры безопасности. Это федеральный праздник, и все прошло на должном уровне», - подчеркнул Президент РТ, добавив, что в следующем году федеральный Сабантуй планируется провести в Чувашии.

Рустам Минниханов заметил, на протяжении многих лет с Астраханской областью поддерживается культурное сотрудничество: «Может быть, мы не так близко находимся друг к другу. Но нас объединяет Волга, хорошо развиты транспортные пути, поэтому нам нетрудно приезжать сюда с концертами. Надеемся, будем продолжать эту практику и впредь».

Говоря о перспективах развития отношений с Республикой Татарстан, Александр Жилкин отметил, что сегодня из Астраханской области в центральные регионы страны, в том числе и вТатарстан, поступает соль и продукты нефтехимии. «Мы с моим коллегой Рустамом Нургалиевичем заинтересованы в развитии коридора Север - Юг, транспортной артерии на каспийские государства, где выстроены очень хорошие отношения как у нас, так и у Татарстана», - сказал он.

Республику Татарстан на федеральном Сабантуе представлял Нижнекамский муниципальный район.