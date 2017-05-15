Финал состоится по 110 компетенциям, из которых 20 компетенций JuniorSkills и 90 компетенций для студентов и молодых профессионалов (51 компетенция – основная, 14 – российских, 5 – профессий будущего, 19 презентационных компетенций).

По результатам регионального чемпионата и отборочных соревнований от Республики Татарстан примут участие 81 конкурсант в возрасте от 16 до 22 лет (по ряду компетенций до 25 лет) и 57 региональных экспертов – компатриотов по 60 компетенциям движения WorldSkills Russia (38 - по итогам полуфиналов, 22 – напрямую по итогам регионального чемпионата).

Из 60 компетенций, в которых примут участие конкурсанты из Республики Татарстан, 35 компетенции являются основными (29 - по итогам полуфиналов), 11 – российскими (8 по итогам полуфиналов), 5 профессий будущего и 9 презентационных компетенций (1 по итогам полуфиналов).