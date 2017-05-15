Сотрудники нашей газеты собрали для людей, живущих в этом интернате, целую машину подарков.

В основном это были книги – детективы, произведения классиков литературы, книги по садоводству, здоровью. Еще подарили ветеранам DVD-плеер с функцией караоке. К нему прилагался целый пакет с DVD-дисками с комедиями, сериалами, концертами звезд татарской эстрады. К чаю привезли пироги, конфеты и, конечно, свежие выпуски нашей газеты.

Подарки ветеранам вручили начальник отдела маркетинга Дания Харисова и начальник отдела рекламы Лилия Харисова. К этой доброй акции присоединились и постоянные подписчицы и читательницы «Казанских ведомостей» Альфинур Исмагиловна Латыпова и Наталия Борисовна Федорова. Они подарили Дому-интернату полугодовую подписку на «Казанские ведомости», книги и новую спортивную обувь для самого активного ветерана, который захочет заняться спортом.



Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».