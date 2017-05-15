Для того чтобы ликвидационные процедуры оставались открытыми и прозрачными, (включая также организацию торгов, реализацию имущества банка и др.), будет создана рабочая группа из представителей органов исполнительной власти РТ и представителей АСВ

Основные направления деятельности - взаимодействие с кредиторами в ходе конкурсного производства, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 