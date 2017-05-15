Президент Республики Татарстан и Генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» встретились в Москве для рассмотрения вопросов, касающихся ликвидации ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк».
Для того чтобы ликвидационные процедуры оставались открытыми и прозрачными, (включая также организацию торгов, реализацию имущества банка и др.), будет создана рабочая группа из представителей органов исполнительной власти РТ и представителей АСВ
Основные направления деятельности - взаимодействие с кредиторами в ходе конкурсного производства, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
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