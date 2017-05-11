В отдел полиции Казани поступило заявление от 41-летней жительницы Приволжского района, которая сообщила, что стала жертвой грабежа.

По словам потерпевшей, на нее напал ее знакомый и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник находится в Московской области. Вскоре стражи порядка задержали 27-летнего молодого человека.



Исходя из того, что в результате нападения женщина получила тяжкие телесные повреждения, уголовное дело завели по статье «Разбой». Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани, согласно данной статье, злоумышленник понесет наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.