Сегодня, 16 мая, в библиотеке №22 Казани, что в поселке Левченко, прошло торжественное вручение нового издания книги «Путеводитель до Берлина» авторам историй, вошедших в сборник. Второе дополненное издание было подарено ее автором-составителем, главным редактором газеты «Казанские ведомости» Венерой Якуповой и фонду библиотеки.

Выбор на это учреждение пал не случайно. Дело в том, что двое жителей поселка Левченко увековечили память о своих родственниках на страницах книги. А начиналось все с того, что заведующая библиотекой Галина Сергеевна Дряблова и учитель истории Лариса Дмитриевна Климчук приняли участие в акции «История войны в вещах», объявленного на страницах нашей газеты в 2015 году.

Пронзительные и трогательные рассказы, пришедшие на редакционную почту, сподвигли ведущую рубрики Венеру Якупову к созданию книги. Новое издание насчитывает 45 самых разных историй. Посетители библиотеки, собравшиеся на мероприятии, услышали эмоциональные рассказы авторов историй о семейных реликвиях военного времени, а также другие истории постоянных читателей библиотеки, среди которых, кстати, оказалось и много подписчиков газеты «Казанские ведомости».







После дружеского чаепития всех участников ждала концертная программа с выступлением ВИА «Мужской разговор».