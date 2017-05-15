Президент РТ отметил, что Татарстан придает большое значение вопросам, которые касаются расширения сотрудничества – как торгово-экономического, так и гуманитарного.

В Казани состоялась встреча между Президентом РТ Рустамом Миннихановым и делегацией Австрийско-Российского общества дружбы. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ. В рамках переговоров обсуждалось дальнейшее сотрудничество Татарстана и Австрии, в частности, Рустам Минниханов заявил о желании активизировать сотрудничество с австрийскими компаниями.

«Уверен, ваш визит даст очередной толчок развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в привлечении австрийских компаний в Татарстан и готовы создать для них все необходимые условия», - отметил лидер РТ.