Капремонт дороги на Чистопольской планируется завершить к предстоящим выходным.

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал капитальный ремонт, который осуществляется по улице Чистопольская, сообщается на сайте мэрии Казани. Гендиректор подрядной организации ОАО «Каздорстрой» Валерий Тимашов сообщил, что в данный момент ведутся работы по фрезерованию участка и укладывается выравнивающий слой по проезжей части. Ремонт на Чистопольской будет закончен через 5-6 дней.

Всего в 2017 году в Казани будет отремонтировано 55 улиц, 180 дворовых территорий и 33 квартальных проезда.