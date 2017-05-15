С 15 мая по 5 июня сотрудники ГИБДД будут усиленно следить за соблюдением правил дорожного движения автовладельцами, перевозящими в салоне детей, и не уступающими дорогу несовершеннолетним пешеходам.

В Татарстане в преддверии летних каникул стартовала профилактическая акция «Внимание – дети!», сообщает ИА «Татар-информ».

Сотрудники Госавтоинспекции подготовили различные мероприятия, чтобы донести как до взрослого населения, так и до детей, что на дорогах нужно вести себя предельно аккуратно. Для этого будут проведены родительские собрания, конкурсы, викторины и другие акции, которые будут проводиться, в том числе, и в оздоровительных лагерях.

Сотрудники ГИБДД проверят и состояние подъездных путей к объектам детского отдыха, дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений.

В напоминание владельцам авто, перевозящим в салоне детей, отметим, что провоз несовершеннолетнего без специально удерживающего устройства наказывается штрафом в размере 3000 рублей. За не желание пропустить пешехода, автомобилисты штрафуются на 1500 тысячи рублей.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, особенно в дни летних каникул. Родителям необходимо быть бдительными и со всей серьезностью отнестись к безопасности своих детей. В частности, сотрудники УГИБДД по РТ просят не оставлять без присмотра детей вблизи дорог, а также перевозить детей в возрасте до 12 лет в автомобиле только в детском кресле.