В этом году для участия в заседании приглашены представители субъектов Российской Федерации, в том числе главы субъектов РФ (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия – Алания), заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Леонидович Богданов, видные представители общественности, науки и духовенства России.

16-17 мая в Чеченской Республике пройдет форум «Россия – исламский мир». Для участия в заседании приглашены представители субъектов Российской Федерации, в том числе главы субъектов РФ (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия – Алания), заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Леонидович Богданов, видные представители общественности, науки и духовенства России. Также приглашены представители 26 иностранных государств.

Мероприятие проходит в преддверии IX Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: «Kazansummit-2017» и основной темой обсуждения на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в столице Чеченской Республики является перспективы экономического взаимодействия РФ и мусульманских государств.

Также в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, связанные с выработкой мер противодействия нарастающим угрозам безопасности с опорой на традиционные духовные ценности, накопленные исламом и другими мировыми религиями.

Программой заседания Группы предусмотрено знакомство с местными историческими достопримечательностями и богатой культурой чеченского и других народов, проживающих в регионе.

Гости, после завершения мероприятий в г. Грозном, прибудут в Казань для участия в КАЗАНСАММИТе – 2017.