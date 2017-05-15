17 мая в республике ожидается переменная облачность. Дождей и снега ночью не ожидается, но с утра, уходя на работу, лучше взять с собой зонтик.

Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла, на почве местами заморозки от 0 до 2 мороза. Днем воздух прогреется до 19 градусов.

18 мая погода будет примерно такой же: облачно с прояснениями и дождливо. Ветер не поменяет своего направления и будет так же дуть умеренно в юго-восточном направлении. Ночью температура будет от 2 до 7 градусов тепла. Заморозков не предвидится. Днем будет тепло – до 17 градусов со знаком плюс, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.