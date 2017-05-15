18 мая в Казани по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана пройдет праздник трезвости в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша».
Место проведения: храм в честь священномученика Кирилла Казанского (г. Казань, ул. Чистопольская, д. 30). Начало в 18-00.
В программе мероприятия: молебен об избавлении от пагубных страстей пьянства, наркомании, табакокурения, игромании, состоится крестный ход, завершением дня станет праздничный концерт.
Аналогичные мероприятия пройдут в храмах Казанской епархии на территории Республики Татарстан.
Приглашаем всех желающих принять участие в празднике трезвости!
18 мая в Русской Православной Церкви — день, посвященный празднованию иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Этот день особо посвящен решению проблем зависимостей от пагубных страстей, таких как наркомания, алкоголизм, табакокурение, игромания.
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