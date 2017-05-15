Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.

Так, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 2074 тыс.рублей перед 243 работниками ООО «ИК» Муслюмовского муниципального района РТ, осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.