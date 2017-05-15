Так, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 2074 тыс.рублей перед 243 работниками ООО «ИК» Муслюмовского муниципального района РТ, осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.