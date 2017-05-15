На днях в доме правительства РТ прошла презентация концепции мастер-плана Казанского финансового района. Ее провела управляющий директор и архитектор APUDG Норлиза Хашим.

Внедрение проекта «Казанский финансовый район» должно полностью изменить Ново-Татарскую слободу. Комплексная реновация предполагает избавление этого района от складов и промышленных производств, которые переведут за город. В Ново-Татарской слободе малазийские специалисты предлагают создать новый бизнес-центр Казани с сохранением исторических, культурных и природно-рекреационных объектов.

Работы по подготовке концепции велись Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Казани совместно с Казанским государственным архитектурно-строительным университетом и малазийско-российским консорциумом.

Чтобы лучше вникнуть в суть дела, малазийские проектировщики перед началом работы изучили площадку Ново-Татарской слободы, побывали на промышленных производствах, ознакомились с инженерной, дорожной и социальной инфраструктурой, провели анализ экономических возможностей данной площадки, сообщает пресс-служба Президента РТ.