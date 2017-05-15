О новой технологии, позволяющей исключить кражу личных данных, рассказал руководству Татарстана гендиректор АО «КИВИ» Сергей Солонин.
Лекция «Блокчейн - новая распределенная финансовая среда» прошла в доме правительства РТ и ее слушателями стали Президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств республики
Технология блокчейн – это инновационная система с определенными правилами построения цепочки блоков транзакций и доступа к информации, которые препятствуют изменению или кражи данных. На лекции речь шла об особенностях работы новой системы, ее преимуществах и перспективах дальнейшего развития и применения в различных отраслях, сообщает пресс-служба Президента РТ.
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