Первым этапом подготовки к новому сезону для ХК «Ак Барс» станут сбор в Финляндии и участие в Кубке латвийских железных дорог.

В начале июля команда соберется в Казани и проведет углубленный медицинский осмотр. С 3 по 9 июля команда будет тренироваться в Казани. С 10 по 22 июля пройдет учебно-тренировочный сбор в Финляндии. А по возвращении из страны Суоми «барсы» продолжат тренировки в Казани.

На 26 июля в Альметьевске «Ак Барс» планирует сыграть контрольный матч с местным «Нефтяником». С 1 по 6 августа «Ак Барс» сыграет на традиционном турнире на призы губернатора Нижегородскй области. С 12 по 16 августа команда сыграет на турнире в Риге, а 21 августа уже стартует новый сезон КХЛ.