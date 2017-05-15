Среди желающих – болельщики России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Белоруссии, Англии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Отметим, что в российских  аэропортах и автомобильных пунктах пропуска - наша страна организует болельщикам техническую поддержку.