Как стало известно, жители более 100 стран мира подали заявки на получение паспорта болельщика Кубка Конфедераций FIFA-2017, которые вместе с билетами на матч обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы России.
Среди желающих – болельщики России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Белоруссии, Англии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Отметим, что в российских аэропортах и автомобильных пунктах пропуска - наша страна организует болельщикам техническую поддержку.
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