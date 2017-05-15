Футболисты казанского «Рубина» вновь проиграли, проявив полнейшую апатию и слегка оживившись лишь в последние пятнадцать минут встречи.

Причем подопечные Хави Грасии забили, и даже дважды. А ведь «Ростов» Курбана Бердыева в этом сезоне пропустил в чемпионате РФПЛ ровно столько же за весь сезон.

Что ж, у Хави Грасии теперь есть шанс на оправдание: первый гол, скорее всего, был забит из офсайда, а второй после очередной ошибки Санчеса. Только кто эти оправдания будет слушать? Кто еще хочет это делать?

Ведь когда наши стали забивать, счет на табло в Ростове-на-Дону был уже 4:0. Причем дважды забил Азмун, а один раз Нобоа - те самые чемпионы Бердыева, игравшие когда-то в «Рубине». Добавим от себя: бюджет у ростовской команды бедовый, команда вполне может сняться по итогам чемпионата из-за долгов.

Многие сейчас вспоминают «подвиги» испанского тренера: в аренду отдан Оздоев, до этого вызывавшийся в сборную России, также отдан в аренду защитник Соломон Кверквелия, в глухой запас задвинут не безразличный к судьбе команды Гекдениз Карадениз, не пойми зачем томится на лавке Динияр Билялетдинов. Можно и еще кое-что повспоминать, но значительно приятнее было болельщикам во время телепросмотра узнавать в игре нынешнего «Ростова» черточки классического футбола «по-бердыевски». И только глухой не слышал скандирование на трибунах: «Бердыев!»

На такой футбол приятно смотреть, и ведь это не было, как говорится, разовой акцией. Таких матчей «Ростов» выдал за сезон предостаточно. Была бита «Бавария», со счетом 3:0 разгромлен наш свежеиспеченный чемпион - московский «Спартак». Болельщикам есть за что искренне поблагодарить своего тренера. Но только ростовским болельщикам, а не казанским. Вот уж действительно: что имеем - не храним.

Приятно было видеть, как Азмун яростно боролся за мяч, прорывался в штрафную, бил по воротам. И дубль в таком матче стал ему наградой. Александр Бухаров, выйдя на замену, помог идеальной передачей Кристиану Нобоа забить четвертый гол.

Лишь затем игроки в рубиновой форме хоть как-то оживились, Мвила и Канунников сделали счет не таким уж неприличным. Впрочем, поражение есть поражение - 2:4.

Впереди у «Рубина» два матча: тестовая игра в Казани против ЦСКА 17 мая, а 21 мая в заключительном матче чемпионата казанцы на выезде сыграют с «Амкаром».

Эти матчи ничего в положении «Рубина» кардинально не изменят - место в середине турнирной таблицы Грасия обеспечил команде уже давно, новостью это не стало. Это его уровень. А вот кто заменит испанца? Эта новость сейчас наиболее ожидаема.