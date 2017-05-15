С наступлением весны горожане открывают дачный сезон. Наводя порядок в садовых домиках и на грядках, нельзя забывать о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности. Не стоит жалеть на это ни времени, ни средств. Ведь пожар может не только лишить имущества, но и привести к трагедии.



О печальных последствиях люди порой не задумываются, считая, ничего плохого с ними или по их вине случиться не может. Настоящая проблема этого времени - безнадзорное сжигание травы и мусора. Разводя костер, граждане забывают о том, что огонь надо контролировать. Ведь для пожара может хватить одной искры.

По вине человека горят жилые дома, надворные постройки, садовые домики. Надо всегда помнить, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И конечно же, нужно неотлучно следить за горящим костром, а после потушить огонь водой или песком. Находясь на природе, нельзя бросать на землю непогашенные окурки и спички.

Садоводы, согласно правилам пожарной безопасности для садоводческих това¬риществ и дачно-строительных кооперативов, должны позаботиться:

• о постоянной готовности средств пожаротушения (бочка с во¬дой и ведро), а также о инвентаре (лом, лопата, ведро, огнетушитель);

• о содержании в исправном состоянии электрических сетей, электробытовых, газовых и керосиновых приборов, печей. Соблюдать меры предосторожности при их экс-плуатации;

• о недопущении загромождения основных проездов.

Отдел надзорной деятельности г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ обращается к гражданам города с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков.

При возникновении пожара звоните по тел. 01. С сотовых телефонов можно звонить в экстренную службу по единому номеру 112.