11 мая в Казанском федеральном университете прошла новая серия образовательного проекта «PRO Наука». В этот раз мероприятие состоялось в рамках Года Лобачевского в КФУ и называлось «Ночной предел». Его темы - математика и IT.

Насыщенная программа включала 36 разнообразных активностей. Гости участвовали в интерактивных играх и викторинах. Для любителей компьютерных состязаний был организован турнир по киберспорту, а для интеллектуалов - игра «Что? Где? Когда?»

Открыли мероприятие ректор КФУ Ильшат Гафуров и первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

- Наша задача - простым и понятным языком объяснить особенности достижений в научных сферах. Еще важно сделать так, чтобы изучающая научную сферу молодежь оставалась работать в нашей стране. Многие тезисы о том, что наука в России отсталая, не соответствуют действительности, так как она развивается, а многие вопросы, связанные с ней, решаются, - подчеркнул Ильшат Гафуров.

Как отметил замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов, математика - это основа всех наук. На научно-познавательных лекториях профессора КФУ доступно объясняют сложные вопросы математики, что очень важно для ее популяризации.

Главным событием вечера стал уже традиционный научно-популярный лекторий. Ведущие ученые и профессора КФУ разъясняли занимательные вопросы математики и IT, например, какие жизненные подсказки дает математика, как хранит информацию древний лед, чего ждать обществу в ближайшие годы в области защиты информации. Слушатели смогли узнать, что такое цвет с точки зрения математики, какие точки пересечения есть у геометрии и поэзии и какую «математическую начинку» имеют привычные нам вещи. Лекторий для самых маленьких знакомил с историей развития геометрии.

Украшением вечера стала Science Art - выставка работ, сделанных из всевозможных материалов. Их авторы стремились показать взаимодействие математики и изобразительного искусства.