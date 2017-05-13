Большинство работающих жителей России не отказались бы бросить свое дело, даже если бы у них была возможность вести безбедную жизнь.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного изучению вопросов мотивации к работе.

Согласно результатам проведенного опроса привычка к труду в нашем обществе является одной из базовых ценностей. Более трех четвертей работников (79%) продолжили бы трудиться, даже если бы у них была возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь. В том числе 60% остались бы на прежнем месте, 19% сменили бы работодателя. Только 19% выбрали бы другой вариант - уволиться и больше никогда не работать.

По данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», уровень удовлетворенности работой среди трудящихся граждан достаточно высок - 86%. Даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением эта доля составляет 79%. В топ-3 рейтинга положительных сторон работы входит общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Каждый десятый доволен графиком (9%), считает свою работу интересной (8%).

При этом деньги являются и главным фактором недовольства. Так, 39% среди тех, кого работа не устраивает, указали в качестве причины именно низкую зарплату. Но большее усердие при выполнении своих обязанностей, по мнению 61% трудящихся, не приведет к желанному росту зарплаты. Такую точку зрения разделяют в первую очередь женщины (68%) и представители старших возрастных групп (72% среди 45 - 59-летних, 84% среди 60-летних и старше), а также люди с низким достатком (80%).

Инициативный всероссийский опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.