Об этом в ходе пресс-конференции рассказали генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и его заместитель Мадина Тимерзянова. Кстати, дата запуска проекта «В объективе ТНВ - большая семья» выбрана весьма символично - 15 мая по всему миру празднуется День семьи.



Ильшат Аминов заметил: несмотря на то что тема многодетности далеко не новая, ее социальная значимость всегда остается актуальной.

- Мы часто откладываем рождение детей на более благоприятное время, когда обзаведемся собственным жильем и стабильным достатком. К сожалению, нередко многие не замечают, как проходит время, когда они могут стать родителями, - прокомментировал он.

Планы творческого коллектива телеканала весьма амбициозны: будет создана не одна-единственная передача, посвященная многодетным семьям, а целый ряд медиапродуктов, в числе которых и небольшие ролики, и документальные фильмы, и специальные репортажи, и ток-шоу. Героями программ станут известные жители Татарстана.

Несколько семей станут участниками сюжетов «Путешествие большой семьи. Выходной день ТНВ», в рамках которых многодетные семьи посетят различные интересные места Казани и Татарстана. Рассказывая об этом, Мадина Тимерзянова обратила внимание на одну из очевидных проблем семей, воспитывающих трех и более детей. Крайне проблематично для них бывает выбраться куда-то, ведь все вместе они элементарно не помещаются в легковой автомобиль.

Впрочем, эта проблема не единственная. Несмотря на то что главная цель проекта - рассказать о позитивном опыте и счастье больших семей, сложности их существования также заслуживают самого тщательного внимания. Социальная и финансовая поддержка со стороны государства, разработка законодательной базы, вопросы, связанные с опекунством и патронатными семьями, - все это станет темами для сюжетов.

Также телеканалом запускается конкурс сочинений среди детей разных возрастов. Их темой станет «Счастье - в большинстве». Цитаты из самых удачных работ попадут в видеоролики телеканала, победители конкурса получат ценные призы.



Кстати

На сегодняшний день в Татарстане проживает более 31 тысячи многодетных семей, из которых 698 воспитывают пятерых детей, 171 - шестерых, 69 - семерых, 28 - восьмерых, 10 - девятерых, 5 - десятерых. Еще в двух семьях растут 11 и 12 детей.



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