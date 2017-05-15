В июне в Казани пройдут игры Кубка конфедераций FIFA. Ожидается прибытие большого количества участников, зрителей и туристов. В связи с этим правоохранительные органы РТ дали рекомендации для обеспечения безопасности накануне и во время спортивного праздника.



Гражданам следует обращать внимание на лиц, которые:

- проявляют необоснованный интерес к спортивным сооружениям, объектам транспорта, а также к организаторам и участникам чемпионата;

- интересуются покупкой химических реактивов, ядов и веществ, способных использоваться для совершения террористических актов;

- просят помочь пронести ручную кладь на спортивные и иные объекты либо присмотреть за вещами под различными предлогами;

- арендуют жилье на короткое время;

- появляются в людных местах в одежде не по сезону.

Также рекомендуется не оставлять без внимания обнаруженные бесхозные вещи и предметы и немедленно информировать правоохранительные органы. Обо всех подозрительных случаях граждане могут анонимно сообщить по телефонам дежурных служб МВД и Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

МВД по РТ: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02; УФСБ России по РТ: 231-45-55; Многоканальный телефон УФСБ России по РТ: 231-49-00.