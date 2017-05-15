В июне в Казани пройдут игры Кубка конфедераций FIFA. Ожидается прибытие большого количества участников, зрителей и туристов. В связи с этим правоохранительные органы РТ дали рекомендации для обеспечения безопасности накануне и во время спортивного праздника.
Гражданам следует обращать внимание на лиц, которые:
- проявляют необоснованный интерес к спортивным сооружениям, объектам транспорта, а также к организаторам и участникам чемпионата;
- интересуются покупкой химических реактивов, ядов и веществ, способных использоваться для совершения террористических актов;
- просят помочь пронести ручную кладь на спортивные и иные объекты либо присмотреть за вещами под различными предлогами;
- арендуют жилье на короткое время;
- появляются в людных местах в одежде не по сезону.
Также рекомендуется не оставлять без внимания обнаруженные бесхозные вещи и предметы и немедленно информировать правоохранительные органы. Обо всех подозрительных случаях граждане могут анонимно сообщить по телефонам дежурных служб МВД и Управления ФСБ России по Республике Татарстан.
МВД по РТ: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02; УФСБ России по РТ: 231-45-55; Многоканальный телефон УФСБ России по РТ: 231-49-00.
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