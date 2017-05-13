Казань 13 мая приняла у Москвы и Сочи эстафету открытия парка Кубка конфедераций FIFA - 2017. Корреспондент «Казанских ведомостей» посетила торжественное открытие парка, где испытала на себе натиск футбольных болельщиков, своими глазами увидела легенду мирового футбола Роналдиньо и других именитых спортсменов.

До открытия парка еще целый час, а любители футбола со спортивной атрибутикой - шарфами, футболками, мячами - уже толпятся перед проходными КПП. Еще бы, ведь сегодня парк посетит кумир миллионов, спортсмен с мировым именем Роналдиньо.

Ближе к полудню толпа обожателей футбола плотно обступила сцену в ожидании начала церемонии открытия парка.

И вот на сцену выходят мэр Казани Ильсур Метшин, посол ЧМ-2018, бывший капитан футбольной сборной России Алексей Смертин и посол ЧМ-2018 от Казани, певица Эльмира Калимуллина. А потом перед зрителями под бурные аплодисменты предстают долгожданные гости. Это экс-полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча и легендарный футболист «Барселоны» и «Милана», чемпион мира по футболу FIFA - 2002, обладатель Кубка конфедераций FIFA - 2005 в составе сборной Бразилии и лучший футболист мира 2004-го и 2005 года по версии FIFA Роналдиньо.





Ликованию фанатов нет предела. При выходе спортсменов на сцену разгоряченные любители футбола поднимают над головами шарфы и футболки с эмблемами ФК «Барселона», разворачивают плакаты с изображением бразильского «волшебника» Роналдиньо.

- Увидеть Роналдиньо - моя мечта с детства. Глядя на этого гениального футболиста, я полюбил спорт, серьезно начал заниматься футболом. Сегодня я самый счастливый человек на земле! - с восхищением говорит 23-летний Шамиль Нурулин.

И хотя именитых спортсменов было двое, восторженные взгляды были направлены на легендарного бразильца, ему посвящались многочисленные восхищенные возгласы.

Когда толпа немного успокоилась, вступительную речь начал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что для Казани большая честь проводить у себя такое масштабное спортивное событие, как Кубок конфедераций.

- Мы во главе с президентом республики и правительством проводим организационную работу. Так, готовится вся необходимая инфраструктура - спортивные объекты, отели, аэропорт. Самое главное, что мы хотели представить гостям, - это замечательные и добрые лица казанцев, которые самые гостеприимные, улыбчивые и лучшие. Среди всех городов мы хотели отметиться именно этими приветливыми лицами, - отметил Метшин.

Затем казанцев с открытием парка поздравил Роналдиньо:

- Для меня большая честь быть гостем в Казани. У вас очень красивый город, а еще здесь очень красивые девушки. Участие в Кубке конфедераций - это невероятные эмоции, мне посчастливилось выиграть этот турнир в 2005 году. Приглашаю всех болельщиков на Кубок и на чемпионат мира.

- Казани очень повезло: многие города мечтают принять такой турнир, - добавил футболист Окоча.

Журналисты не упустили возможности задать каверзные вопросы приглашенным гостям. На вопрос, каковы шансы сборной России в Кубке, Роналдиньо тактично ответил:

- Шансы на победу есть у всех команд. Надеюсь, что сборная России проявит себя должным образом. У нее есть возможность успешно выступить на этом турнире.

Сразу после блицинтервью звезды футбола должны были отправиться осматривать парк, однако многочисленные фанаты ринулись к своим кумирам, спускающимся со сцены. Их натиска не выдерживали ограждения, к наведению порядка в усиленном режиме подключилась охрана. Роналдиньо и других приглашенных гостей быстро увели в техническую зону, огражденную высоким забором.

Согласно плану мероприятия у журналистов должно было быть «эксклюзивное интервью» с Роналдиньо и Окочей, однако этого сделать никому не удалось - охрана не пускала в микст-зону даже аккредитованных журналистов федеральных СМИ.

Около часа журналисты толкались в толпе фанатов у входа в зону, где в шатрах отдыхали футболисты. Но все попытки пообщаться со спортсменами были тщетными. Бдительная охрана без особых церемоний разгоняла толпу: «Расходимся! Футболисты к вам не выйдут».

Тем временем на территории парка начали работать различные активности - футбольный фристайл, настольный теннис. Все желающие могли забить гол самому ловкому вратарю в мире - Робокиперу, а также сделать памятное фото с талисманом ЧМ по футболу 2018 года Забивакой и трофеем победителей Кубка конфедераций FIFA - 2017. Но, какими бы увлекательными не были эти мероприятия, основная масса пришедших продолжала оккупировать забор, за которым находился кумир любителей футбола - легендарный Роналдиньо.

- Я не уйду отсюда, пока не сделаю памятное фото с футболистом, плакаты с изображением которого с детства украшают мою комнату, - сказал один из фанатов Олег Камалов.

Преданные фанаты с плакатами в руках около двух часов ждали, что к ним выйдет Роналдиньо. Но прославленных спортсменов тем временем посадили в белый микроавтобус, и они покинули парк.