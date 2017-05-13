Конференция проводится общественной организацией «Федеральная национально-культурная автономия татар» во взаимодействии с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей.

С 15 – 17 мая в Казани состоится Межрегиональная конференция «Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России».

В конференции примут участие представители федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, руководители национально-культурных организаций федерального и регионального уровней, ведущие эксперты страны в этноконфессиональной сфере.

15 мая состоится заседание Совета ФНКАТ, а уже 16 мая пройдет сама конференция, которая будет разбита на две секции. В этот же день состоится пленарное заседание Конференции.