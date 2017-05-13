Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ состоялось совещание по вопросам профилактики гриппа птиц.
В совещании участвовали заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, руководители птицеводческих хозяйств республики и др.
На отдельной территории Лаишевского района РТ, где был установлен карантин из-за выявления высокопатогенного гриппа птиц, проводятся мероприятия по локализации инфекции. Также на заседании обсудили вопрос обмена мнениями об обеспечении эпизоотического благополучия на территории республики Татарстан, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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