В минувшие выходные в Казани состоялся Финал Рапид Гран-При - Кубка Федерации шахмат Республики Татарстан.

Турнир проходил в шесть туров, по их результатам в финал вышли 16 лучших шахматистов. Состав финалистов был сильным – среди них были 4 международных гроссмейстера, 2 международных мастера и 7 мастеров ФИДЕ.

Последний тур проходил по олимпийской системе. В итоге в упорной борьбе первое место завоевал студент Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, международный гроссмейстер Владислав Артемьев. «Серебро» - у выпускника Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, международного гроссмейстера Артема Тимофеева. А бронзовую медаль завоевал международный гроссмейстер Рамиль Хасангатин.



Для тех, кто не попал в финал, прошел «утешительный» турнир «Спутник». Здесь за звание победителя боролись 89 шахматистов. Победителем турнира «Спутник» стал выпускник казанской шахматной школы им.Р.Г.Нежметдинова, мастер ФИДЕ Павел Торопов.