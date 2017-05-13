Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала сегодня, насколько популярнее стала у населения информационная система «Народный контроль».

На 12 процентов заявок больше по сравнению с прошлым годом опубликовано в системе по вопросам содержания и ремонта дорог в 2017 году, сообщает ИА «Татар-информ». Это свыше 4200 сообщений. Тема дорог, несмотря на то, что «Народный контроль» действует в республике уже пять лет, самая актуальная у жителей Татарстана. Также серьезно люди переживают за благоустройство территорий и организацию дорожного движения.



Из свыше 4,2 тыс. уведомлений, опубликованных в категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог», более 2,8 тыс. обращениям присвоен статус «Заявка решена» (66 процентов от общего числа), 1,1 тыс. уведомлений имеют статус «Запланировано» (25 процентов), 251 уведомление находится в работе. По категории «Организация дорожного движения» в 2017 году опубликовано более 1,2 тыс. уведомлений. Из них 638 уведомлениям присвоен статус «Заявка решена», 457 уведомлениям присвоен статус «Запланировано», 69 уведомлений находятся в работе. Свыше 5,7 тыс. уведомлений опубликованы в категории «Благоустройство территории». 3,9 тыс. из них решены, 1,3 тыс. уведомлениям присвоен статус «Запланировано», 429 заявок еще в работе, 134 обращениям присвоен статус «Мотивированный отказ».



«Особая важность этой системы, что ни одна заявка без разрешения практически не остается. Только те, которым даны мотивированные отказы. Мотивированный отказ может быть лишь в том случае, если этот запрос не соответствует нормам

законодательства или тем или иным ГОСТам. В таком случае ставится "мотивированный отказ", и заявка уже не реализуется, не рассматривается», – отметила уполномоченный по правам человека в РТ.



Наиболее активно свои комментарии в системе размещают жители Казани и Набережных Челнов. Их прошлогодние заявки попали в республиканские программы по капитальному ремонту и строительству дорог в году текущем.

Модераторами «Народного контроля», принимающими, регистрирующими и пускающими в работу обращения татарстанцев, являются руководства министерств и ведомств. Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская

осуществляет роль главного модератора всех категорий государственной информационной системы. Она имеет право вернуть в работу заявку, которая была выполнена не качественно или не полностью.



Любой гражданин имеет право подачи уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» при помощи портала государственных и муниципальных услуг РТ: uslugi.tatarstan.ru, и мобильного приложения «Народный контроль» (доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android), в состав которого входит раздел «Народный контроль». После того как зарегистрированный на портале услуг РТ пользователь подает уведомление, оно поступает модератору системы – в

контакт-цент. Модератор либо пропускает уведомление на портал, либо отклоняет его.