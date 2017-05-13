В мероприятии принимают участие порядка 600 детей из 48 стран.

Главная цель проекта – наладить отношения с соотечественниками, которые находятся за пределами России. В рамках мероприятия участники будут соревноваться в шести видах спорта – мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, плаванье и настольный теннис. Главным судьей соревнований станет двукратный призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, Депутат Госдумы РФ VII созыва Ирек Зиннуров.

Настоящим сюрпризом для детей станет личное знакомство со звездами из мира спорта, такими как советский и российский шахматист Анатолий Карпов, боксер, выступавший в тяжёлой весовой категории Николай Валуев и российский хоккеист Андрей Кареев.

- Хочется, чтобы все наши соотечественники, которые приехали на игры в гостеприимную Казань, восполнили пробелы знаний в истории своих предков, получили максимум удовольствия от общения со своими сверстниками и обрели желание переехать жить в великую страну Россию, - сказала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

Напоминаем, III Всемирные игры юных соотечественников пройдут в Казани с 14 по 20 мая.