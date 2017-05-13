Воспитанники Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья специально ко Дню благотворителя дали большой праздничный концерт.

В интернате живут и учатся 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет из городов и районов Татарстана. Это слабовидящие и слепые дети, а также дети с нарушением зрения и интеллекта. Ребята вместе с педагогами подготовили песенные и танцевальные номера, любимые стихи детских поэтов. Также в программе звучали стихи, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Попечителей школы-интерната ждал еще один трогательный сюрприз – все гости праздника получили в подарок сувениры, сделанные детскими руками.

Как отметила директор Лаишевской школы-интерната Венера Давлиева, школа получает большую поддержку от Министерства образования и науки РТ, руководства района и благотворителей. Только за последние месяцы частные лица и организации помогли обустроить в школе-интернате спальни и медицинскую комнату, решить проблему с возведением нового забора и благоустройством территории.