Любителям ограждать доступ к водоемам заборами есть повод крепко задуматься – в Татарстане ведется систематическая работа по выявлению подобных нарушений законодательства.
Очередной снос металлического забора произошел в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Шельна.
Демонтаж рукотворной преграды произошел после выявления нарушения инспекторами Прикамского территориального управления минэкологии и природных ресурсов РТ. На владельца земельного участка и забора был составлен административный протокол и выписано представление о ликвидации забора, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.
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