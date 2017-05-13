Инспекторы Северного территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ неоднократно выявляют факты сброса промышленных стоков в реки Казанка, Меша, Шошма, Атнинка, Ашит несколькими предприятиями северного региона Татарстана.

Так, в прошлом году в рамках экологического контроля специалисты лаборатории минэкологии РТ в отборах проб сточной воды выявили превышение ряда компонентов: аммоний-иона, нитрит-иона, фосфат-иона, марганца и других. Дабы избежать повтора таких нарушений, экологи предъявили штрафникам предложение, от которого невозможно отказаться - провести строительство или модернизацию биологических очистных сооружений.

В результате реагирования государственных инспекторов капитально отремонтированы биологические очистные сооружения и насосные станции в селе Карелино Балтасинском районе, в Арске, в Атнинском районе, в селе Большая Атня, селе Завод-Нырты, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.