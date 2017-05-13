15 мая в городе началась декада добрых дел, в рамках которой пройдет ряд мероприятий.

В рамках декады добрых дел будут подведены итоги проекта «Дневник добрых дел». Школьники в течение года записывали свои хорошие поступки как в сам дневник, так и в его электронную версию. Самых добрых учеников определят в школах и районах. А на городском этапе 12 активистов будут награждены на «Последнем звонке» мэром Казани Ильсуром Метшиным. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.