Со 2 июня в Казани начнется детская оздоровительная компания. Для более 30 тысяч школьников подберут отдых на время летних каникул.

Из 30 032 детей - 14 847 отправятся в детские оздоровительные лагеря. Для них будут работать 57 профильных смен по интересам. Школьники, оставшиеся в городе, смогут развлечься на 32 досуговых площадках, расположенных на базе подростковых клубов. Об этом сообщили на официальном совещании в мэрии Казани.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить одну из 1170 бесплатных путевок в лагеря и санатории. Родители остальных школьников оплачивают 30 процентов от полной стоимости путевки. Это примерно 4 тысячи рублей в зависимости от лагеря, в котором хочет отдохнуть ребенок.