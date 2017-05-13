17 мая на стадионе «Казань-Арена» пройдет тестовый матч «Рубина» и ЦСКА. Это будет генеральной репетицией перед играми Кубка конфедераций.

На футбольном матче будет полная имитация обстановки предстоящего Кубка Конфедераций. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов исполкома Роман Ивачев.

Проезжая часть будет перекрыта на нескольких участках улиц на протяжении шести часов (с 17.30 до 23.30) – за два часа до и два часа после матча. Так называемая «Последняя миля» будет действовать и во время Кубка Конфедераций. Перекрытию подлежат следующие улицы:

Сибгата Хакима (на участке улиц от Амирхана до Чистопольской);

Чистопольская (от улицы Печорина до проспекта Ямашева);

Проспект Ямашева (от улицы Адоратского до Сибирского тракта);

Гаврилова (на участке от улицы Чуйкова до Чистопольской);

Академика Арбузова (от улицы Журналистов до проспекта Ямашева)

На всех этих участках приостановится и движение троллейбусов. Однако сохранится движение трамваев и автобусов по проспекту Ямашева, но без остановок между «Адоратского» и «Ветеринарной академии».

Водителям советуют заблаговременно выбирать пути объезда закрытых участков и следовать требованиям дорожных знаков.