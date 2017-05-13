На прошлой неделе в торговом центре «МЕГА Казань» состоялось праздничное открытие фестиваля еды «В одной тарелке», который продлится до конца лета.

Гостей мероприятия ждут гастрономические открытия и множество сюрпризов: дегустации от участников фестиваля, кулинарная битва, мастер-классы, запуск воздушных змеев и музыкально-кулинарный флешмоб при поддержке ИКЕА, живая музыка, танцы и специальная детская программа.

Возле сквера с фонтаном, что напротив центрального входа в магазин, разместятся 12 фуд-киосков, уютные зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, специальная сцена для мероприятий и др. На фестивале можно будет попробовать блюда шведской, бельгийской и татарской кухни, морепродукты на гриле, панини и бейглы, а также разнообразные десерты и мороженое. Для поклонников здорового образа жизни будет представлено легкое фитнес-меню из сезонных продуктов, а также свежевыжатые соки и смузи.

Гостей фестиваля в течение всего лета ждут множество сюрпризов и развлечений: мастер-классы, кино на открытом воздухе, живая музыка, танцы и специальная детская программа. Все лето для посетителей фестиваля будет работать светомузыкальный фонтан с эффектом пара. А маленькие гости фестиваля встретятся с необычным героем – Шефом Сельдереем, смогут попробовать себя в различных профессиях и проявить свои творческие способности.

Справка. Торговые центры МЕГА - проект компании IKEA Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. IKEA Centres Russia входит в Группу компаний ИКЕА. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров входит магазин ИКЕА.

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