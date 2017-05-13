Свыше 500 жителей Московского района в минувшую субботу пришли избавить от грязи и мусора небольшое озерко на улице Серова.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников, спиливание сухостоя, выкорчевывание пней – это лишь часть работ, выполненных участниками экологического субботника. Настоящий урок бережного отношения к природе получили ребята из подростковых клубов «Кеды» и «Зазеркалье», гимназии № 2 и № 9, школы №87 и № 102, студенты Казанского колледжа коммунального хозяйства и строительства и представители Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Традиционную активность в благом деле проявили прихожане и священнослужители мечети «Ярдэм».

Как всегда в авангарде уборки было руководство районной администрации, депутаты Госсовета РТ и Казанской городской думы. Общая площадь вычищенной территории составила более 24 000 кв.м.

Глава администрации Кировского и Московского районов успокоил собравшихся, что засыпки этого водоема не будет. Наоборот, студентами КГАСУ подготовлен проект благоустройства, который включает в себя парк на этой территории и районная администрация готова добиваться того, чтобы проект претворился в жизнь, сообщает пресс-служба районной администрации.