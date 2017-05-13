2400 владельцев жилья в пгт Уруссу Ютазинского района РТ подали заявления на монтаж индивидуальных источников теплоснабжения, сообщает ИА «Татар-информ».

Около 800 собственников квартир уже заметили уменьшение суммы в платежках за квартплату. Они являются участниками республиканской программы по обеспечению населения Уруссу альтернативными источниками тепла – двухконтурными котлами.

«По оплате это очень ощутимо для нашего бюджета. Ежемесячный платеж ранее у нас был около 7 тысяч, а иногда выходило и больше, потому что за отопление у нас выходило много. Грубо говоря, около 5 тыс. рублей – это было накладно. Сейчас мы установили котел. Не буду врать, но платежка стала где-то в два раза, даже в два с половиной раза меньше. Мы полный месяц топили, и у нас сейчас платежка пришла с 3 тыс. рублей, и это уже ощутимо», – поделился мнением владелец трехкомнатной квартиры в центре поселка.

Житель одной из 142 многоэтажек Уруссу Мударис Ахметов уже несколько месяцев платит по 3,6 тыс. рублей за квартиру вместо 7,5 тысяч. Пенсионер заявил, что для него, даже на двоих с супругой, было бы очень дорого поставить двухконтурный котел в квартире без республиканской помощи.

«Мы ни грамма не платили, они все сами установили, только за лизинг платим 1200 рублей, но спасибо государству, что половину суммы мне как инвалиду обратно возмещает соцзащита. Котел отлично работает. Дай Бог, чтобы на наш век хватило. Полотенцесушилку поставили, счетчики. Все вместе обошлось в 107 тысяч, от начала и до конца. Мы ничего не трогали, они все сами сделали», – добавил он.

Заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации Республики Татарстан» Зульфат Гимедеев рассказал, что преимущество данной программы в том, что она государственная. Людям дается лизинг на семь лет. По завершению работ из того, что человек захотел и что ему сделали, определяется окончательная сумма. Она делится на 84 месяца, но никакие проценты на эту сумму начисляться не будут. Каждый месяц будет приходить квитанция с одной и той же суммой. Если на 84 тыс. установили оборудование, то по тысяче рублей будет платеж. Получается, что человек платит лизинговый платеж и за то, сколько он потребил газа по счетчику. Он все видит и может сам посчитать свои расходы независимо от кого-либо.

Всего в поселке около 3200 квартир. К концу мая местные власти совместно с Фондом газификации Татарстана планируют перевести на индивидуальную систему отопления 40 многоквартирных домов, а до начала отопительного сезона завести индивидуальное отопление ко всем жителям поселка.