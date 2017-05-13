В группе А турнира сыграют сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

Первый матч на Kazan Arena пройдет 18 июня. В этот вечер сыграют сборные Португалии и Мексики (18.00 мск). А второй раз Kazan Arena примет матч турнира 24 июня. В этот вечер (18.00 мск) сразятся сборные России и Мексики.

В группу В попали команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Команды этой группы сыграют в Казани на групповой стадии только раз: 22 июня (21.00 мск) на Kazan Arena сойдутся сборные Германии и Чили. Наконец, последний матч турнира на Kazan Arena пройдет 28 июня (21.00 мск). Это будет полуфинальный матч турнира.