В связи с плановыми ремонтными работами свет на время отключат в некоторых домах Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов.
С 9.00 до 17.00 без света останутся некоторые жители центральной части города, а также Кировского и Приволжского районов. На час раньше отключат электроэнергию в Кировском районе. В Московском районе это произойдет с 13.00 до 18.00, Ново-Савиновском - с 8.30 до 17.00. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани.
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