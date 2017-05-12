Необычные соревнования по русским шашкам среди юношей и девушек состоялись на базе подросткового клуба «Факел».
«Сладкие» шашечные бои организовала Центральная спортивная детская юношеская шахматная школа олимпийского резерва им. Р.Г.Нежметдинова при поддержке администрации Кировского и Московского района.
За медали и сладкие призы боролись 36 юных шашистов из Кировского, Московского и Зеленодольского районов. Соревнования проводились в трех возрастных группах среди юношей и девушек раздельно. Участникам предстояло пройти пять туров. За каждую побитую шашку они получали конфеты.
Итак, вот результаты «Сладкого» турнира.
Первое место среди юношей 2006-2007 годов рождения разделили Иван Назаров (Кировский р-н) и Роман Дубровин (Зеленодольский р-н).
Среди девушек 2006-2007 годов рождения сильнейшей стала Ляйсан Насыбуллина (Московский р-н).
Среди шашистов 2008-2009 годов рождения победителями стали Рузаль Абдуллин (Московский р-н) и Камилла Гайнуллина (Московский р-н).
У самых младших участников турнира 2010-2011 годов рождения первое место заняли Семен Ефремов (Московский р-н) и Камалла Галимова.
Ольга ИВАНЫЧЕВА; Фото: пресс-служба Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им. Р.Г.Нежметдинова
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