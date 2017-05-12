В Татарстане продолжается неделя профилактики артериальной гипертонии.

В рамках мероприятий Недели татарстанцы могут проверить состояние своей сердечно-сосудистой системы. 14 мая с 10 до 13 часов в торговом центре «МЕГА» пройдет акция «Узнай свое давление». Здесь можно будет узнать свое артериальное давление, а также пройти антрометрическое исследование.

На специальном аппарате медики определят индекс массы тела и биологический возраста сосудов. На основании этих данных человек получит конкретные рекомендации врача, узнает о мерах профилактики гипертонии и других серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. Организаторы акции: Казанский государственный медицинский университет, Республиканский центр медицинской профилактики МЗ РТ.